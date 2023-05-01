تعرف على تقييم صلاح خلال مباراة ليفربول وتوتنهام المثيرة

واصل محمد صلاح، نجم ليفربول، تألقه مع الريدز بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز مثير على توتنهام بنتيجة 4-3 سجل منها الدولي المصري هدفًا، ووصل لعدة أرقام قياسية جديدة.

ساهم محمد صلاح في أول هدفين لـ ليفربول، بعدما مرر في الأول والثاني الكرة لـ أرنولد وجاكبو، وسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء.

ووفقًا لشبكة "سوفا سكور"، حصل محمد صلاح على تقييم 7.2 درجة، حيث شارك في المباراة حتى النهاية، وسجل هدف ولم يصنع، ووصلت أهدافه المتوقعة بنسبة 0.91.

وسدد صلاح على المرمى تسديدة واحدة جانبت القائم الأيمن، بينما مر 3 مرات بنجاح من أصل 6 أمام دفاع توتنهام.

وخلال مشاركته طوال اللقاء لمس محمد صلاح الكرة 62 مرة، ومرر 35 تمريرة صحيحة من أصل 38، بنسبة دقة 92%،وأرسل عرضيتين، وكرتين طوليتين بنسبة 50%، وفاز بالصراعات الثنائية 8 من أصل 18 صراعًا، ولم يفز بأي من الصراعات الثلاثة الهوائية التي شارك فيها.

وفقد محمد صلاح الاستحواذ على الكرة 15 مرة، وارتكب 3 مخالفات وحصل على مثلها، ونجح في استخلاص الكرة 3 مرات.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 56 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 54 نقطة في المركز السادس.