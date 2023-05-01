سامح الترجمان: الناس تتعامل مع الذهب كوسيلة للاستثمار بعيد المدى

قال الدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق، إن الذهب المتداول في العالم يقدر بقيمة 170 مليار دولار تقريبًا في اليوم، يحركه المؤسسات والبورصات، موضحًا أن مصر لا يوجد بها مؤسسات مالية تتعامل في الذهب ما يؤدي إلى الاعتماد على ماليات التجار الموجودين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «تن»، مساء الأحد، أن ماليات التجار الموجودين بالسوق يتعاملون بنظام ذهب مقابل ذهب، مما يعني أن حجم التعامل لا يستطيع تحمل المعروض في حالة زيادته.

وأشار إلى أن منع الاستيراد من الخارج، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وصعوبة السيطرة على الأسعار، نظرًا لقلة المعروض وزيادة الطلب، فأصبح السعر الحالي ليس له علاقة بالسلعة نفسها نتيجة الظروف الاقتصادية المحيطة بالذهب كسلعة.

ولفت إلى أن دائمًا أسعار الذهب تزيد في موسم الأعياد، مما أدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار ليس لها علاقة بالسلعة نفسها، مضيفًا أن الذهب غالبًا ما يلجأ إليه البعض كوسيلة للاستثمار بعيد المدى لأن قيمته ترتفع أكثر من أي استثمار آخر، غير أنه لا يكون موضع للقلق أو الخوف من المكاسب المالية.