قرر أعضاء نقابة الكلية الملكية البريطانية للتمريض في أكثر من 100 مؤسسة تابعة للخدمات الصحية الوطنية البريطانية تنفيذ إضراب لمدة 28 ساعة، اليوم الاثنين، تشارك فيه ممرضات رعاية مرضى السرطان لأول مرة، وذلك اعتراضا على نهج الحكومة البريطانية تجاه أجور الممرضات.

وحذر قادة قطاع الصحة في بريطانيا من أن إضراب النقابة الثالث من نوعه خلال 6 أشهر سيكون له "تأثير كبير للغاية" على المرضى، وفقا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.

وقالت بات كولين، وهي الأمين العام للكلية الملكية البريطانية للتمريض في مقابلة، أمس الأحد، إن الإضرابات قد تستمر لسنوات ما لم تغير الحكومة نهجها.

وكانت الكلية الملكية وافقت على توفير المزيد من الممرضات لأقسام الطوارئ وأقسام العناية المركزة خلال ساعات الإضراب، لكن لم يشمل ذلك رعاية مرضي السرطان، مما يعني أن ممرضات قطاع رعاية مرضى السرطان سيشاركن في الإضراب لأول مرة في تاريخ النقابة.

وتأتي خطوة الإضراب في الوقت الذي تواجه فيه كولين ضغوطًا كبيرة للتفاوض على اتفاق جديدة لأعضاء النقابة بعد أن رفضوا عرض حكومي أوصت بقبوله.

وأجابت كولين عن سؤال عما إذا كان هناك احتمال استمرار الإضرابات لسنوات: "حسنا، هناك احتمال قوي، لأنه يبدو أن هذه هي الطريقة الوحيدة لموظفي التمريض لدينا لإسماع أصواتهم".

وأوضح البروفيسور بات برايس، وهو طبيب أورام، أنه "مهما كانت حقوق أو أخطاء الإضراب، فمن الواضح أن هذا سيكون له تأثير على مرضى السرطان، وهو أمر محزن للغاية للجميع".

كما أعلنت مؤسسة سرطان المراهقين عن أن المرضى يجب أن يكونوا مستعدين لإلغاء المواعيد نتيجة لهذا الإضراب.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس موظفي الخدمات الصحية الوطنية، الذي يمثل 14 نقابة صحية، غدا الثلاثاء، لتأكيد نتائج اقتراع أعضائهم على اتفاق الأجور مع الحكومة.

ويتضمن الاتفاق زيادة في الأجور بنسبة 5% للفترة 2023-2024 بالإضافة إلى دفعة لمرة واحدة لا تقل عن 1655 جنيها إسترلينيا للفترة 2022-2023.

ووفقا لتليجراف، من المتوقع أن يصوت المجلس لصالح قبول العرض بعد دعم نقابات ذات ثقل للاتفاق.