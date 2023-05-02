إيران والهند تؤكدان تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

أكدت إيران والهند في بيان مشترك اليوم الإثنين، التزامهما بزيادة التعاون من أجل مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بشكل مشترك.

جاء ذلك في بيان أمني مشترك، وقعه اليوم الإثنين كل من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "الادميرال علي شمخاني"، ومستشار الأمن القومي الهندي "أجيت دوفال"؛ وذلك في ختام زيارة الأخير التي استغرقت يوما واحدًا لإيران، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأكد الجانبان الإيراني والهندي في هذا البيان، على التزام البلدين بتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وإعادة النظر في التطورات الدولية الحديثة والمؤثرة، من أجل تعزيز التعددية القطبية في العالم.

ودعا البيان أيضا، إلى تعزيز التعاون في الصّعد الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، بهدف ترسيخ مزيد من التقارب بين دول المنطقة.

كما ركز البيان على قنوات الاتصال باعتبارها من العناصر الرئيسية في التماسك الإقليمي والرخاء الجماعي؛ وقد جرى التأكيد في هذا الخصوص على مشروع تطوير ميناء جابهار (في محافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرقي ايران)، لكونه يجسد نموذجا للتعاون بين طهران ونيودلهي.

ونوه البيان، الى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة مع روسيا وسائر الدول المعنية بمنطقتي آسيا الوسطى والقوقاز، في سياق تطوير الممرات الاقتصادية المتاحة ولاسيما ممر الشمال – جنوب للنقل الدولي، وغيرها من قنوات الاتصال التي تستند إلى ميناء جابهار الإقليمي في مجال ترانزيت السلع.

وأعرب الجانبان الإيراني والهندي عبر بيانهما الأمني المشترك أيضا، عن قلق البلدين حيال الوضع الإنساني والاقتصادي الراهن في أفغانستان، مع ترحيبهما بتشكيل حكومة شاملة تضم مشاركة واقعية لكل التيارات في هذا البلد.