مدرب الترجي: أتمنى عدم توقيع عقوبات على الجماهير قبل مواجهة الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث أمين اللطيفي، مدرب نادي الترجي الرياضي التونسي، عن مواجهة الأهلي، بالدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال اللطيفي في تصريحات تليفزيونية لقناة «ON Time Sports2» إن مواجهة الأهلي تعد مباراة قمة كبيرة للكرة الإفريقية وكلا الفريقين كبار في إفريقيا والمواجهة ستكون رائعة، كما تمنى أن تكون المباراة مشرفة للقارة السمراء.

وأضاف:" بالرغم من الغيابات المتواجدة حاليا في الترجي لكن الفريق قادر على تعويض تلك الغيابات أمام الأهلي".

وأكمل:" نأمل ألا تكون هناك عقوبات على جمهور الترجي من قبل الكاف لأنه قوة الفريق الأولى ويجب أن يكون متواجد في مباراة الأهلي لأنه الجمهور يمنح المتعة في مباريات كرة القدم".

وأتم:" علي معلول لاعب محبوب ويشرف الكرة التونسية في مصر وهو أفضل ظهير في إفريقيا ويقدم مستوى رائع مع الأهلي لعدة سنوات وكذلك أيضا مع منتخب تونس".