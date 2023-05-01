كوردوبا يضرب روزاريو سنترال بثلاثية في الدوري الأرجنتيني

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سجل المهاجم الأوروجوياني مايكل سانتوس ثلاثية (هاتريك) قاد بها تاليريس كوردوبا إلى الفوز على روزاريو سنترال 3 / 1 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وافتتح سانتوس التسجيل بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة ثم تعادل روزاريو سنترال في الدقيقة 40 بهدف للاعب ألان رودريجيز.

وفي الشوط الثاني، أضاف مايكل سانتوس الهدفين الثاني والثالث لتاليريس كوردوبا في الدقيقتين 71 و73 ليهدي الفريق النقاط الثلاث.

وارتفع رصيد تاليريس كوردوبا إلى 24 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد روزاريو سنترال عند 23 نقطة في المركز السابع.