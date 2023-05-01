وكيل الصحة بجنوب سيناء يوجه بضرورة وضع خطة للمرور الدوري على المنشآت الصحية

أكد الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ضرورة وضع خطة للمرور الدوري على المنشآت الصحية، وعرض خطة المرور الخاصة بكل إدارة عليه لاعتمادها، وكتابة تقرير عن كل زيارة يتضمن الإيجابيات والسلبيات بسير العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والعمل على حل جميع المشكلات لتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في منافذ تقديم الخدمة الطبية.



وطالب وكيل الوزارة بتكثيف أعمال مراقبة الأغذية، ومتابعة مطابخ المستشفيات، والوجبات الغذائية التي تقدم، إضافة إلى تكثيف أعمال التطهير في أماكن التجمعات، والمعسكرات، وأماكن تمركزات قوات الأمن.



جاء ذلك خلال أول اجتماع له منذ توليه منصب وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لبحث سبل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ومعرفة خطة العمل الخاصة بكل إدارة، ومناقشة ومراجعة القوى البشرية "الأطقم الطبية" بالمنشآت التابعة.



ووجه وكيل وزارة الصحة، بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من الرجال والسيدات، ومراجعة خطة القوافل الطبية المجانية التي يجري إطلاقها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، للوصول إلى الأماكن الصعب الوصول إليها، وتقديم الخدمة للمستحقين من المواطنين بقرى ووديان المحافظة.



وأشار إلى أن صحة جنوب سيناء حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بنسبة 100%، مقدمًا التهنئة إلى مديرة ادارة خدمة المواطنين ومسئول منظومة الشكاوى بالمديرية، وفريق الإدارة لحصولهم المركز الاول على مستوى الجمهورية في الرد على شكاوى المواطنين.