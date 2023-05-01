الزعماء الأوكرانيون يختلفون حول قبول جوازات السفر الروسية

خالفت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيرشتشوك نصيحة مفوض حقوق الانسان دميترو لوبنيتس بوجوب قبول الأوكرانيين في الأراضي المحتلة، جوازات السفر الروسية إذا اقتضت الضرورة.



وكتبت فيرشتشوك على تطبيق تيليجرام قائلة "من الذي قال إن الروس في الأراضي المحتلة مؤقتا سيبقون لزمن طويل".



وهي ترى أن تحويل الأوكرانيين إلى روس أمر مستحيل.



وأضافت أن عمليات ترحيل الأوكرانيين من المناطق الخاضعة لسيطرة الروس هي أمر مستحيل بنفس القدر بسبب عدم وجود "ممرات انسانية".



وناشدت فيرشتشوك موسكو والصليب الأحمر الدولي بالسماح بخروج منظم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الأوكرانيين. وعلاوة على ذلك تظل توصيات الوزيرة للأشخاص في الأراضي المحتلة كما هي.



وقالت فيرشتشوك "لا تقبلوا جوازات سفر روسية، لا تتعاونوا مع المحتلين، غادروا إذا كان ذلك ممكنا، انتظروا القوات الأوكرانية".



ونصح لوبينتس في وقت سابق الأوكرانيين في الأراضي التي تحتلها روسيا ، بقبول جوازات السفر الروسية، قائلا إن البقاء على قيد الحياة هو "الشيء الأساسي".