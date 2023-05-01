تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش وسط حشد من الجمهور والفنانين

شُيّعت جنازة الفنان مصطفى درويش اليوم عقب صلاة العصر من جامع الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الجنازة توافد كبير من الجمهور والفنانين منهم آسر ياسين وريهام عبد الغفور وأحمد فلوكس ولقاء سويدان وإسلام إبراهيم وأحمد داوود وزوجته علا رشدي ومحمد علي رزق ومحمود حافظ ومحمد العمروسي وأخرون.

وكان أول الحضور لجامع الحصري قبل صلاة العصر الفنانة ريهام عبد الغفور وأحمد فلوكس، وعقب صلاة العصر وصلاة الجنازة، حمل العديد من الفنانين والجمهور وعائلة المتوفي نعش الفنان مصطفى درويش، والذي كان في المقدمة الفنان محمد على رزق.

ومن المقرر أن يكون عزاء المغفور له مصطفى درويش غدا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.

الجدير بالذكر أن مصطفى حسين درويش ولد في 11 يناير 1980 ميلاديًا، وهو ممثل شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية بمصر، وبدء رحلته الفنية في عام 2011 مع المخرج خالد يوسف في كف القمر بطولة الفنانة وفاء عامر، والعديد من كبار نجوم الفن في مصر، وكان يعمل في مجال الاتصالات بجانب عمله في الفن.

كما شارك مصطفى درويش في أكثر من 30 عمل سينمائي ودرامي، وحاز على شعبية كبيرة بعد قيامة بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100، من إخراج كاملة أبو ذكرى، كما نجح خلال مشاركته في موسم رمضان الدرامي لعام 2020، خلال مشاركته في مسلسل خيانة عهد بطولة الفنانة يسرا.