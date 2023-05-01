 تنتهي عام 3000.. توقيف سائق مخمور يحمل رخصة قيادة أوكرانية مزورة باسم بوريس جونسون - بوابة الشروق
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تنتهي عام 3000.. توقيف سائق مخمور يحمل رخصة قيادة أوكرانية مزورة باسم بوريس جونسون

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
وكالات
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 3:14 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 3:14 م

أفادت تقارير إعلامية، بإلقاء القبض على سائق مخمور يحمل رخصة قيادة أوكرانية مزورة باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون.

وقالت قناة Oogtv التلفزيونية المحلية، إن الحادثة وقعت في مدينة جرونينجن الهولندية، حيث أوقف ضباط الشرطة السائق خلال تفتيش الطريق الروتيني، وسرعان ما أدركوا أن الرجل كان مخمورا.

وأثناء البحث في السيارة، وجدوا رخصة قيادة مزورة، واتضح أنها رخصة أوكرانية صادرة باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون.

واحتوت الوثيقة على صورة للسياسي، وكذلك مكانه الحقيقي وتاريخ ميلاده، وتنتهي صلاحية الوثيقة في عام 3000، وتم تغريم السائق وصادرت الشرطة الرخصة المزورة.


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