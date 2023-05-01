 في يومهم العالمي.. رئيس البرلمان العربي: العمال ركيزة أساسية في بناء ونهضة المجتمعات العربية - بوابة الشروق
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في يومهم العالمي.. رئيس البرلمان العربي: العمال ركيزة أساسية في بناء ونهضة المجتمعات العربية

منال الوراقي
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 3:08 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 3:08 م

 

وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، تحية إعزاز وتقدير للعمال في الوطن العربي، مشيدا بما يقدمه عمال الوطن العربي من إسهامات في شتى ميادين الحياة وبناء الأوطان بفضل سواعدهم التي تبني مستقبلا واعدا من أجل الأجيال القادمة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان له بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يوافق الأول من شهر مايو من كل عام، أن هذه المناسبة تأتي فرصة للاحتفاء بالعمال تأكيداً لدورهم المحوري والفاعل في جميع القطاعات، مثمنا كل الجهود المتميزة التي يبذلها هؤلاء العمال والتي تعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بالوطن العربي.

وثمن رئيس البرلمان العربي، جهود الكوادر العربية العاملة بكل مكان، داعيا إلى تعزيز المبادرات التي تخدم تطويرهم وتدريبهم بما يتواكب مع الطفرة والثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم حاليا ورفع كفاءات وقدرات الموارد البشرية العربية لتتواءم مع فرص العمل وتحقيق الحماية والضمان الاجتماعي والعدالة.


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