قال الفنان أحمد فهيم، إنه تعاطف مع دوره في مسلسل «جعفر العمدة» (سيد)، موضحًا أنه شخصية تمتاز بـ«الطيبة» وسط مجتمع مليء بالصراعات والشللية والخلافات، في ظل تمسكه بالأحلام البسيطة الطبيعية.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة «ETC» في برنامج «مصر جديدة»، مساء الأحد، أن مشهد الزفاف كان معقدًا، مستكملا: «المشهد ده تعبني نفسيا، فرح وداد وشوقي كان خليط من المشاعر، وأنا قبل التجسيد قفلت على نفسي وحاولت أستحضر الحالة وأندمج معها».

واستكمل: «حصل لي هزّة نفسية.. وشعرت بانكسار وانهزامية، وده ناتج من حالة الشحن اللي شحنتها لنفسي».

وذكر أنه لم يكن المرشح الأول للدور، بل كانت المفاضلة بين «تامر عبدالمنعم وأحمد فتحي»؛ مشيدًا بقدراتهما الفنية واصفا إياهما بـ«الأساتذة الكبار».

وقال إنه تلقى مكالمة هاتفية من المخرج محمد سامي قبل التصوير بيومين؛ ليبلغه باختياره لتجسيد دور «سيد العمدة»، موضحًا أنه عزل نفسه عن أسرته واندمج في قراءة الدور والاستغراق بتفاصيله.

وأوضح أن أول المشاهد التي تم تصويرها كان «صفعة وداد»، مستكملا: «المشهد ده كان في الحلقة 19، وكان نقلة الشخصية ونقطة تحول سيد.. اللي من بعدها بدأ يشعر بحالة من حالات الجنان».