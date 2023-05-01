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الجزائر تقر زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين

علم الجزائر
علم الجزائر
د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 2:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 2:59 ص

وافق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه اليوم الأحد، على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد سنويا ابتداء من أول مايو.
وقالت رئاسة الجمهورية إنه في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين، وإلى جانب الزيادات السابقة التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون للمتقاعدين، وافق مجلس الوزراء على تثمين بقيمة 5 بالمئة بالنسبة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل عن أو يساوي 150 دولار، مقابل 4 بالمئة لفائدة الفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 150 دولار، ويقل عن أو يساوي 370 دولار، و3 بالمئة بالنسبة لأولئك الذين يفوق معاشهم 370 دولار.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، بدل يومين.

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