 الوحدة المحلية لطور سيناء تطلق لجنة لحصر وتسليم الوحدات السكنية بالإيواء العاجل للمستحقين - بوابة الشروق
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الوحدة المحلية لطور سيناء تطلق لجنة لحصر وتسليم الوحدات السكنية بالإيواء العاجل للمستحقين

رضا الحصري:
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 3:50 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 3:50 م
أطلقت الوحدة المحلية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، لجنة برئاسة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وأحمد الحضري، نائب رئيس المدينة، لاستلام الوحدات السكنية المغلقة والفارغة بالإيواء العاجل والأولى بالرعاية، لفتحها وتسليمها للمواطنين المستحقين من محدودي الدخل؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بسرعة حصر المستحقين والمقيمين خارج وحداتهم السكنية بمساكن الإيواء.

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إن اللجنة قامت بالتعامل مع الوحدات الفارغة التي تركها المواطنين بعد أن حصلوا على وحدات سكنية أخرى، بهدف الاستفادة منها في حل أزمة المواطنين المستحقين لها من محدودي الدخل.

وأوضح أن اللجنة قامت باستلام 9 وحدات سكنية من سكن الإيواء العاجل، بحضور قوة من الشرطة لتأمين أعمال اللجنة، وتم تسليمهم للمستحقين من محدودي الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط والأقدمية بالمدينة.

وأكد أن المواطنين من قاطني مساكن الإيواء العاجل، يخضعون لإجراء بحوث اجتماعية دقيقة بشكل دوري؛ لضمان وصول هذه الوحدات السكنية لمستحقيها، وتحقيق مبدأ تكافئ الفرص.

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