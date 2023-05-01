الرئاسة: مهتمون بإعادة الإعمار في الدول المتأثرة بالصراعات مثلما نهتم باستضافة مواطنيها

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الدولة المصرية تولي اهتماما بإعادة الإعمار في الدول التي شهدت نزاعات، بالتوازي مع اهتماما برعاية الضيوف الذين غادروا بلادنهم وجاؤوا إلى مصر جراء تلك الظروف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة «cbc»، مساء الأحد، أنّ الدولة مهتمة دائما بالتوصل إلى تسويات وحلول ترتضيها الشعوب في كل الدول، فيما يكون كل ما يلي ذلك سهلا.

وتابع: «لا يوجد فارق كبير بين كيف تتم إعادة الإعمار ومن يتولى إعادة الإعمار.. نحن دائما موجودون وحاضرون لمساعدة الأشقاء ونسهم بكل ما نستطيع بذله من جهد لتكون الأوضاع أفضل».

وأشار إلى أنّ هناك مصلحة ومصيرا مشتركا للمنطقة بأسرها، وبالتالي فكل ما يحقق أمن الدول العربية والإفريقية فهو يحقق الأمن المصري، وأنّ كل ما يصب في صالح تلك الدولة هو من صالح مصر أيضا.