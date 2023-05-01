انقضاء الموعد النهائي لرحلة الإجلاء النهائية لبريطانيين يغادرون السودان

انقضى الموعد النهائي لوصول الرعايا البريطانيين إلى بورتسودان لما يوصف بأنه آخر رحلة إجلاء تغادر الدولة الأفريقية مع استمرار وقف إطلاق النار الهش، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا".



وأمهلت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية أولئك الذين يسعون إلى الفرار من الدولة التي مزقتها الحرب حتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) - منتصف النهار في السودان - للوصول إلى موقع المغادرة على الساحل الشرقي.



ولم يؤكد المسؤولون في وزارة الخارجية الوقت الذي كان من المقرر أن تقلع فيه الرحلة، لكن مواقع تتبع الرحلات الجوية أظهرت أن طائرة إيرباص إيه 400 إم أطلس التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني هبطت في بورتسودان في حوالي الساعة 3 مساء اليوم الإثنين.



وقالت الحكومة البريطانية إنها تعرض "بشكل استثنائي" تسيير رحلة أخيرة بعد سلسلة من رحلات إجلاء المواطنين من السودان الأسبوع الماضي.