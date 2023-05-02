رئيس النواب الأمريكي للكنيست الإسرائيلي: احذروا الصين وإيران هي التهديد الرئيسي للسلم بالمنطقة

حث رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إسرائيل على بذل المزيد من الجهد، لضمان عدم سرقة الصين لتكنولوجياتها.



وقال مكارثي محذرا "ابتكارنا معرض لخطر تهديد جديد، وهو الحزب الشيوعي الصيني"، وفقا لصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية.



وأضاف "في حين أن الحزب الشيوعي الصيني، قد يتنكر في هيئة المروجين للابتكار، إلا أنه في الحقيقة يتصرف مثل اللصوص، يجب ألا نسمح لهم بسرقة تكنولوجياتنا ".



وأشاد مكارثي بإسرائيل لتنفيذها عملية لمراجعة الاستثمارات الأجنبية، بيد أنه أضاف أنه "يشجع إسرائيل بشدة على زيادة تعزيز إشرافها على الاستثمار الأجنبي - وخاصة الاستثمار الصيني".



وعلى صعيد متصل، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي: إن "إيران هي التهديد الأساسي للسلام في منطقة الشرق الأوسط".



وقال مكارثي: "يمكن إرجاع معظم الاضطرابات والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة إلى هذا المصدر -إيران-، والذي يواصل تمويل الإرهاب، وتسليح الميليشيات بالوكالة عنه، والسعي وراء الحصول على الأسلحة النووية".



وأضاف "لا يمكننا السماح لحملة النظام الإيراني الشريرة لأن تكلل بالنجاح، ولردع هذا السلوك الإيراني الخطير، يجب على بلدينا البقاء متحدين سويا".



وتابع مكارثي بالقول: "نحن نقف جنبا إلى جنب ضد العدوان الإقليمي الإيراني، ويجب علينا أيضا أن نظل حازمين في التزامنا، بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية".