البابا يلمح إلى مهمة سلام محتملة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا

ألمح بابا الفاتيكان فرنسيس إلى أن الفاتيكان يشارك في مبادرة سلام تتعلق بالحرب في أوكرانيا، وذلك في تصريحات حذرة للصحفيين اليوم الأحد أثناء عودته بالطائرة من رحلة إلى المجر .

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية دون تقديم مزيد من التفاصيل "هناك مهمة تجري حاليا، لكن لم يتم الإعلان عنها بعد.. عندما يأتي الوقت المناسب، يمكنني أن أعلق عليها".

وقد عرضت الكنيسة الكاثوليكية أكثر من مرة القيام بدورة الوساطة منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وحتى الآن لم يتم تحقيق أي نجاحات دبلوماسية كبيرة.

وذكر البابا "الجميع يرغبون في طريق إلى السلام. أنا مستعد للقيام بكل ما يلزم"، مؤكدا أن هناك حاجة للحفاظ على علاقات دبلوماسية للبحث عن سبل لتحقيق السلام معا. وأضاف "أعتقد أن السلام يتحقق من خلال فتح قنوات. لا يمكن تحقيق السلام بغلق القنوات".

يذكر أن الفاتيكان عمل من قبل كوسيط في عمليات تبادل للأسرى وقال إنه سيقوم بذلك أيضا فيما يتعلق بإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم خطفهم ونقلهم إلى روسيا.