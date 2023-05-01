قالت المحامية والإعلامية أميرة بهي الدين، إن قانون الولاية في مصر يستند إلى بعض المذاهب الفقهية منذ تدشينه عام «1952»، مشيرة إلى أن الأب هو الولي الطبيعي على أبنائه أثناء حياته.

وأشارت خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى تناول المذاهب الفقهية؛ نقل الولاية من الأب بعد وفاته إلى الجد لأب، موضحة أن القانون تجاهل بعض المذاهب الفقهية التي تشير إلى إسناد الولاية للشخص الذي يوصيه الأب كاختيار الأم على سبيل المثال.

ولفتت إلى تبني العديد من شيوخ الأزهر الشريف الإدلاء بالرأي الفقهي؛ بجواز نقل الولاية إلى الأم عقب وفاة الأب، وذلك عقب إثارة مسلسل «تحت الوصاية» المشكلة خلال موسم دراما رمضان.

وأكدت أن هناك آراء فقهية كثيرة تدعم اتجاه نقل الولاية مباشرة إلى الأم عقب وفاة الأب، كأحد الحلول الجزئية للمشكلة، موضحة أن الجزء الآخر من المشكلة يتمثل في المجلس الحسبي وفكرة النيابة على المال في علاقتها مع القصر بعد حصولها على الوصاية؛ والمتمثل في ضرورة تقديم كشف حساب للمصروفات والفواتير.

وأوضحت أن مبدأ الحرص على مال اليتيم الذي تفرضه النيابة استنادًا إلى نص القانون؛ يكرس نظرية «يتم اليتيم»، وذلك من خلال حرمان الطفل من أبسط حقوق مرحلة طفولته، انطلاقا من اعتبار القانون أن معظم متطلباته في مرحلة الطفولة؛ تعتبر سفهًا وتبذيرًا وإهدار مال قصر من جانب الأم .