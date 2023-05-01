 الهند تعتزم تسليم المالديف سفينة دورية وزورق إنزال كهدية - بوابة الشروق
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الهند تعتزم تسليم المالديف سفينة دورية وزورق إنزال كهدية

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 12:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 12:52 ص

ذكرت وزارة الدفاع الهندية اليوم الأحد، أن وزير الدفاع راجناث سينج سيقوم بتسليم سفينة دورية سريعة وزورق إنزال للمالديف كـ "هدية" من الهند، خلال زيارته للدولة/ الجزيرة في الفترة من الأول إلى الثالث من مايو المقبل.

ووفقا لوكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء، أشارت الوزارة إلى أن زيارة سينج إلى المالديف ستكون "مرحلة مهمة" في بناء "روابط قوية" للصداقة بين البلدين.

والمالديف واحدة من الدول المجاورة الرئيسية بحريا للهند، في منطقة المحيط الهندي، وشهدت العلاقات الثنائية عموما، بما في ذلك مجالا الدفاع والأمن، مسارا صعوديا في السنوات القليلة الماضية.

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