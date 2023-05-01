تراجع مبيعات المنازل الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى بالصين

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بلغ إجمالي حجم مبيعات المنازل الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى بالصين، 363 ألفا و140 مترا مربعا من المساحات الصالحة للسكن خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء عن بيانات صادرة عن شركة "تشاينا ريل استيت إنفورميشن"، في الأول من مايو.

وسجلت شينزين أقل انخفاض في حجم مبيعات المنازل الجديدة، بينما سجلت بكين أكبر انخفاض.

وانخفض حجم مبيعات المنازل في شينزين بواقع 40 ألفا و79 مترا مربعا، ليصل إلى 57 ألفا و21.

بينما انخفض حجم مبيعات المنازل الجديدة في قوانجتشو بواقع 56 ألفا و340 مترا مربعا، ليصل إلى 112 ألفا و555.

كما انخفض حجم مبيعات المنازل الجديدة في شنغهاي بواقع 58 ألفا و34 مترا مربعا، ليصل إلى 73 ألفا و464.

وتراجعت مبيعات المنازل الجديدة في بكين بواقع 151 ألفا و875 مترا مربعا لتصل إلى 120 ألفا و100.