المتحدث باسم مجلس وزراء اليابان: مصر شريك استراتيجي رئيسي لبلادنا

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قال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء اليابانى نوريوكى شيكاتا إن مصر تعد شريكا استراتيجيا رئيسيا لليابان، مؤكدا حرص رئيس الوزراء الياباني بأن تكون القاهرة محطته الأولى فى جولته الإفريقية.

وأضاف شيكاتا - في حواره مع قناة النيل للأخبار والتي أجرته الإعلامية أمل رشدي- أن الجولة الإفريقية لرئيس وزراء اليابات تشمل أيضا دول (غانا، وكينيا وموزمبيق).

وأوضح أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الياباني تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر خاصة أن مجالات التعاون كبيرة وواسعة بين البلدين بقطاعات الاقتصاد والتعليم والعمل، لافتا إلى حرص رئيس وزراء بلاده على زيارة المتحف المصري الكبير لما تتمتع به الحضارة المصرية مع عراقه وماضي كبير.