 المتحدث باسم مجلس وزراء اليابان: مصر شريك استراتيجي رئيسي لبلادنا - بوابة الشروق
الإثنين 1 مايو 2023 5:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

المتحدث باسم مجلس وزراء اليابان: مصر شريك استراتيجي رئيسي لبلادنا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 5:26 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 5:26 م

قال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء اليابانى نوريوكى شيكاتا إن مصر تعد شريكا استراتيجيا رئيسيا لليابان، مؤكدا حرص رئيس الوزراء الياباني بأن تكون القاهرة محطته الأولى فى جولته الإفريقية.

وأضاف شيكاتا - في حواره مع قناة النيل للأخبار والتي أجرته الإعلامية أمل رشدي- أن الجولة الإفريقية لرئيس وزراء اليابات تشمل أيضا دول (غانا، وكينيا وموزمبيق).

وأوضح أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الياباني تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر خاصة أن مجالات التعاون كبيرة وواسعة بين البلدين بقطاعات الاقتصاد والتعليم والعمل، لافتا إلى حرص رئيس وزراء بلاده على زيارة المتحف المصري الكبير لما تتمتع به الحضارة المصرية مع عراقه وماضي كبير.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك