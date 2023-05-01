محلية النواب: ستفتح ملف مافيا الجبانات المسيطرة على المقابر الفترة القادمة

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن فتح ملف ما أسماها بـ «مافيا الجبانات»، وسيطرتهم على المقابر بعيدًا عن الرقابة خلال الفترة القادمة.

وأكد خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «تن»، مساء الأحد، أن أي ملف في الإدارة المحلية يوجد به خلل هيكلي، سيتم فتحه وتحقيق خطوة هامة به.

وأشار إلى أنه تم رصد مآسي كثيرة جدًا، وبلطجة من قبل الأشخاص الذين يقيمون في المقابر بعيدًا عن الرقابة، مضيفًا مناقشة ملفات الأسواق العشوائية والمواقف.

وعن إمكانية إدخال ملف الجبانات ضمن مشروع حياة كريمة، أوضح أنه مشروع تاريخي ستكتب عنه أجيال قادمة ولولا الأزمة الاقتصادية العالمية، لكانت معدلات التقدم ببرنامج حياة كريمة أسرع من ذلك رغم أنه معدلاته الحالية خيالية.

وأوضح أنه تم الحديث بالمجلس عن إدخال المواقف والجبانات ضمن مكونات مشروع حياة كريمة، لكنها نقاط وبؤر تنقل من الحياة الكريمة من ناحية السكن إلى حياة كريمة في مناحي أخرى.