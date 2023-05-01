المحكمة العليا الأمريكية تنظر قواعد حماية الموظفين المبلغين عن مخالفات أصحاب العمل

تعتزم المحكمة العليا الأمريكية استغلال الاستئناف الذي قدمه أحد المحللين الاقتصاديين ضد بنك يو.بي.إس جروب السويسري لكي تحدد كيف يمكن للموظفين الذين يكشفون عن مخالفات مالية في الشركات التي يعملون لديها الاستفادة من دعاوى التعويض عن طردهم من وظائفهم، وفقا لقانون حماية المستثمر في الولايات المتحدة.

وقال قضاة المحكمة اليوم الاثنين، إنهم سيستمعون إلى حجج المحلل تريفور موراي الذي يطالب بإعادة تأكيد قرار هيئة المحلفين بمنحه تعويضا بقيمة 900 ألف يورو من البنك بدعوى أنه تم طرده لرفضه التلاعب في تقارير البنك لخدمة استراتيجيات نشاطه.

ويطالب الاستئناف الذي قدمه موراي لإحدى محاكم نيويورك بتجنيب حكم قضائي يقول إنه وفقا لقانون ساربينز- أولكسي 2002، على موراي إثبات أن البنك كان يتعمد الانتقام منه عندما قرر فصله من العمل.

وقالت محاكم استئناف أخرى في الولايات المتحدة إن الموظفين غير ملزمين بتقديم ما يثبت سوء نية صاحب العمل عند فصلهم لرفضهم التلاعب في البيانات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الموظفين أقاموا أكثر من 750 دعوى قضائية وفقا لقانون ساربينز-أولكسي مع وزارة العدل الأمريكية خلال السنوات الست الماضية.

وقال موراي للمحكمة العليا إن الحماية التي يوفرها قانون ساربينز-أولكسي للمبلغين عن مخالفات الشركات "حيوية لتكامل الاقتصاد الوطني".

يقول القانون إنه لا يجوز لأصحاب الأعمال "التمييز ضد أي موظف" بسبب ابلاغ الموظف عن مخالفات مالية.

يقول موراي إن قانون ساربينز-أولكسي يتضمن معيارا استخدم في 10 قوانين أخرى بالنسبة للمبلغين عن المخالفات ويطالب الموظفين بإثبات أن أنشطتهم المحمية كانت "عاملا مساهما" في قرارات فصلهم أو خفض درجاتهم الوظيفية.

وطالب بنك يو.بي.إس المحكمة العليا بعدم نظر الدعوى قائلا إن قرار الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف الأمريكية يتفق بشكل "واضح لا لبس فيه" مع حالة القضية.