تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار الاثنين 1 مايو 2023.

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 1.008 مليار دولار بعائد 4.9%

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.008 مليار دولار.

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رئيس البورصة المصرية يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

شارك رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، في أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تعقد حاليا في العاصمة المغربية، الرباط، والتي افتتحها رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ويشارك بها وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد ورؤساء المؤسسات المالية في الدول العربية.

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1 مايو 2023.. هبوط حاد للبورصة

هبطت البورصة بصورة حادة، اليوم الإثنين، بعدما لامست قمة تاريخية أمس عند مستوى أعلى من 18 ألف نقطة، مع استمرار عمليات جني الأرباح.

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1 مايو 2023.. الذهب يصعد 50 جنيها بعد تراجعه في بداية اليوم.. وعيار 21 يسجل 2630 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 50 جنيها في أسواق الصاغة المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، ليصل سعر جرام عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر إلى 2630 جنيها، مقابل 2850 جنيها في بداية التعاملات، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

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شعبة الدواجن: استمرار طرح الذرة في البورصة السلعية سيساهم في تراجع الأسعار

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن طرح الذرة في البورصة السلعية ساهم في تراجع أسعارها في السوق المحلي بنسبة إلى حد ما، مشيرا إلى أن سعر الطن سجل حوالي 18.5 ألف جنيها، مقارنة بـ20.5 ألف جنيه خلال الشهر الماضي.

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وزيرة التخطيط تبحث مع «المدن والحكومات الأفريقية» التعاون في «حياة كريمة» من أجل إفريقيا

اجتمعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جان بيير مباسي، سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG- Africa؛ لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الصلة باستدامة التنمية الاقتصادية والعمرانية والحضرية، ومناقشة مستجدات مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" والتي تم إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (CoP27) الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

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التموين تبدأ صرف سلع شهر مايو لأصحاب البطاقات التموينية.. تعرف على الأسعار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف سلع شهر مايو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية عبر 40 ألف منفذ من مجمعات استهلاكية وبدالين ومنافذ جمعيتي، بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية لصالح 36 ميلون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم توفير 31 سلعة.

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وزير التموين: مضطرون لتحريك أسعار السلع التموينية بشكل تدريجي الفترة المقبلة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف سلع شهر مايو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية عبر 40 ألف منفذ من مجمعات استهلاكية وبدالين ومنافذ جمعيتي، بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية لصالح 36 ميلون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم توفير 31 سلعة.

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شركات السياحة تخاطب الفائزين في القرعة الإلكترونية لاستكمال أوراقهم وسداد باقي تكلفة الرحلة

بدأت شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج إجراءات استكمال سداد تكلفة رحلات الحج السياحي للفائزين بالقرعة الإلكترونية وعدهم 16 ألف حاج، يؤدون الفريضة من خلال 1483 شركة سياحية لها حق تنظيم الحج هذا العام، وبعدد أقل بنحو 200 شركة عن الشركات التي نظمت الحج السياحي العام الماضي والتي بلغت نحو 1685 شركة.

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