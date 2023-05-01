روسيا:انقلاب عربات قطار بضائع في بريانسك بالقرب من الحدود مع أوكرانيا

قالت السلطات الإقليمية الروسية، إن عربات قطار بضائع انقلبت عقب وقوع انفجار في منطقة بريانسك بغرب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال الحاكم الإقليمي الكسندر بوجوماس، على تطبيق تيلجرام بعد وقوع الحادث بالقرب من بلدة أونيشا، على بعد 140 كيلومترا جنوب غرب بريانسك: "لم تقع خسائر بشرية". وأضاف أن حركة القطارات توقفت مؤقتا على هذا الخط.

وأفادت تقارير بأن القطار كان ينقل زيتا ومنتجات خشبية، وأضافت أنه لم يتم بعد رفع ست من عربات القطار الـ60.

ويأتي انقلاب عربات القطار بعد أيام من تسبب هجوم جوي في اندلاع حريق في مخزن وقود في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة القوات الروسية منذ عام 2014.