الجيش الجزائري ينفذ مناورات تكتيكية ليلية بالذخيرة الحية

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نفذت وحدات اللواء السابع المدرع، مدعمة بوحدات من القوات البرية الجوية ووحدات للإسناد التقني بالجيش الجزائرى الليلة الماضية مناورات تكتيكية بالذخيرة الحية، بالميدان الخامس للرمي والمناورات بأمدوكال شرقي الجزائر.

وأشرف على المناورات رئيس الأركان، الفريق أول سعيد شنقريحة.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في بيان اليوم الاثنين، أن المناورة نفذت ليلا في ظروف قريبة للغاية من الواقع، وفقا للخطة الموضوعة، وتماشيـا مع الأهــداف المحددة.

ونوهت إلى أن هذه الأهداف تتمثل أساسا في تدريب القادة والأركانات على التحضير للأعمال القتالية الليلية وترسيخ خبراتهم في مجال إدارة الأعمال المخطط لها، بغية تحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية المشاركة في مختلف مراحل المعركة.