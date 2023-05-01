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رئيس كوت ديفوار: خطط طرح عملة إقليمية جديدة تتعرض لمزيد من التأجيل

رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا
رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا
د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 2:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 2:07 ص

قال رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، إن خطط طرح عملة إقليمية جديدة في غرب أفريقيا قد تأجلت، في ضوء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والآثار الممتدة لجائحة فيروس كورونا.

كان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، وهو تكتل مؤلف من ثماني دول ناطقة بالفرنسية في معظمها، قد وافق عام 2019 على البدء في التخلص تدريجيا من الفرنك الأفريقي المشترك، والمستخدم منذ سبعة عقود.

لكن العملية تتباطأ مع ترحيل إطلاق عملة مشتركة للدول الخمسة عشرة الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى عام 2027.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن واتارا في بيان للرئاسة في كوت ديفوار قوله، إن هناك "تقدما كبيرا بشأن مسألة التقارب، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم والنمو العجز".

لكنه قال إن الجائحة أدت إلى "عجز وتضخم كبيرين، لا سيما في دول تشهد عملاتها أسعار صرف مرنة" ما سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل طرح عملة إقليمية مشتركة لبضع سنوات على الأقل..

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