تقرير: الهجمات على الصحفيين بباكستان ارتفعت بنسبة 63% العام الماضي

واجه الصحفيون ما لا يقل عن 140 هجوما وواقعة ترهيب في باكستان خلال العام الماضي، بحسب ما ورد في تقرير صدر اليوم الاثنين، أظهر تسجيل زيادة بنسبة 63% في تلك الوقائع.

وصنف التقرير السنوي الصادر عن مجموعة "فريدوم نتوورك" الحقوقية الإعلامية، العاصمة إسلام آباد، بأنها المدينة الأكثر خطورة بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام، في ظل وجود 56 واقعة أثرت على الصحفيين والمؤسسات الإخبارية.

وجاء في التقرير، الذي يغطي الفترة منذ مايو من عام 2022 حتى مارس 2023، إن إقليم البنجاب المركزي الأكثر اكتظاظا بالسكان، ظل هو ثاني أخطر مكان بالنسبة للصحفيين، بواقع 35 واقعة.

ومن جانبه، قال إقبال خَطّاك، الذي شارك في إعداد التقرير: "لقي ما لا يقل عن خمسة صحفيين حتفهم خلال هذه الفترة"، مضيفا أن "تصاعد أعمال العنف ضد الصحفيين، هو أمر مقلق ويتطلب اهتماما عاجلا".

وجاء في التقرير أن العنف، ولاسيما في الفضاء الإلكتروني، يمنع الناس من الحصول على المعلومات، ويؤدي إلى تفاقم مشكلة الأخبار الكاذبة في باكستان، الدولة المسلحة نوويا والتي تصارع مشاكل سياسية واقتصادية، إلى جانب الصراعات الإقليمية.