الخارجية العراقية: تلقينا 75 مناشدة جديدة من مواطنين لإجلائهم من السودان

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الإثنين، عن أن الوزارة تلقت 75 مناشدة من عراقيين في السودان لإجلائهم على خلفية الأوضاع الأمنية غير المستقرة هناك.

وقال الصحاف في بيان اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، على نسخة منه، "مستمرون بتوثيق مناشدات من تبقى من جاليتنا في السودان، و أحصينا حتى الآن 75 مناشدة جديدة لطلب الإجلاء" .

وذكر أنه تم إجلاء 288 شخصا من الجالية العراقية في السودان حتى الآن، بينهم 16 مواطنا سوريا.

وكانت السلطات العراقية قد قامت خلال الأيام الماضية بإجلاء الرعايا العراقيين وبعض الرعايا العرب من السودان، من خلال رحلات طيران مباشرة أو من خلال بعض الدول العربية بعد تصاعد حدة العنف والقتال في السودان.

ويشهد السودان قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من الشهر الماضي.