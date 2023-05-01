 وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسيوط يفتتحان المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة - بوابة الشروق
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وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسيوط يفتتحان المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة

عمر فارس
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 11:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 11:24 ص

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الإثنين، المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بجامعة أسيوط بعد تطويره، بحضور بعض رؤساء الجامعات وقيادات جامعة أسيوط والوزارة.

وتفقد الوزير مبنى المحلب الآلي الذي يُقام على مساحة قدرها 800 متر مربع، ويتضمن مباني إدارية ومعمل لتجميع وتعبئة اللبن يدويًا، ومساحة لحلب الحيوانات، كما سيتم زراعة الأرض المُلحقة بالمزرعة والبالغ مساحتها حوالي 4 أفدنة، وزراعتها بمحاصيل الأعلاف التي تُستخدم في تغذية الحيوان.

وأشار أحمد المنشاوي إلى حرص جامعة أسيوط على تطوير المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة، وتوفير كل الإمكانات اللازمة من معدات حديثة ومتطورة لإنتاج كميات كبيرة من اللبن، للاستفادة منه في الحصول على بعض منتجات الألبان، وذلك في إطار جهود الجامعة للارتقاء وتطوير مختلف منشآتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

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