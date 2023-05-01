الشرطة الهولندية تشتبه بضلوع عصابات مخدرات في سلسلة انفجارات في روتردام

هز عدد متزايد من الانفجارات والحرائق المتعمدة مدينة روتردام الساحلية الهولندية، بينما تشتبه الشرطة أن هذه الاحداث تندرج في إطار تصفية حسابات بين عصابات المخدرات.



وبعد سلسلة من الانفجارات، أعلن عمدة روتردام أحمد أبو طالب اليوم الإثنين أن الشرطة والقضاء سوف يتخذان إجراء حاسما لوقف العنف.



وتسببت العبوات المتفجرة أو الحارقة التي وضعت عند مداخل ووجهات مباني أو متاجر في ضرر للممتلكات، وعادة لا يصاب أحد في الهجمات المسائية.



وقال العمدة في رسالة مصورة سجلت في وقت مبكر اليوم الإثنين، في شارع متضرر، إن العديد من الانفجارات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية أسفرت عن اضطراب.



وأضاف "أريدكم أن تعلموا أننا نأخذ هذا الوضع بشكل جاد للغاية. وبالتعاون مع الشرطة ومكتب الادعاء نبذل كل ما في وسعنا حتى يمكننا ضمان الأمن في مدينتنا".



ولكن بعد ساعتين، وقع هجوم آخر على مقهى، وهو الهجوم الخمسين العام الجاري، بحسب شبكة "ان او اس"، مما زاد من عدد الانفجارات مقارنة بالعام السابق بأكمله.



وأعلنت الشرطة مساء أمس الأحد عن رابع عملية اعتقال على صلة بأحدث خمسة انفجارات، وهجوم تم إحباطه وإطلاق أعيرة نارية على مبنى، وكل ذلك في شارعين في روتردام.



وفي وقت سابق، تم اعتقال صبيين 14 عاما و15 عاما للاشتباه في تورطهما في الجريمة. وتشتبه الشرطة أن العصابات تستأجر شباب لتنفيذ الهجمات.



وفي مارس، قال العمدة لمجلس المدينة إن موجة الهجمات جاءت نتيجة لعمليات الضبط الناجحة للمخدرات في ميناء روتردام، حسبما ذكرت صحيفة "ان ار سي".



وكتبت "ان ار سي" أن "الشرطة وممثلي الادعاء يعتقدون أن موجة الهجمات ترتبط بدرجة كبيرة بنجاح فريق المخدرات في الميناء".



وكان المحققون قد ضبطوا نحو 47 طنا من الكوكايين في الميناء العام الماضي، أكثر من أي وقت مضى.