من أين جاءت فكرة عيد العمال؟

بينما يتزامن اليوم الأول من مايو من كل عام بعيد العمال، تلك الذكرى التي تحيها عمال العالم منذ عام 1948، فمن أين جاءت فكرة عيد العمال؟



هذا ما أجابت عليه إذاعة "20 مينيت"الفرنسية، موضحة أنه على عكس ما قد يعتقده البعض، فإن أصل هذه العطلة ليس فرنسيًا، بل أمريكيًا، ويعود تاريخه إلى 1 مايو 1884، كما أشارت وزارة العمل والتوظيف الكامل والاندماج.



وأضافت الإذاعة الفرنسية أنه "في ذلك اليوم، دخلت نقابات العمال الأمريكية في طلب للحصول على يوم الثمانية ساعات، موضحة أنهم قد اختاروا الأول من مايو، لأن هذا التاريخ يتوافق مع اليوم الأول من السنة المحاسبية للشركات.



ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإنه "في الأول من مايو 1886، حصل 200 ألف عامل أمريكي على ثماني ساعات في اليوم، ولكن ليس الآخرين، مما أدى إلى تعبئة كبيرة في جميع أنحاء البلاد واشتباكات عنيفة في شيكاغو".



وتابعت:" قُتل ثلاثة عمال في 3 مايو وألقيت قنبلة في اليوم التالي على الشرطة مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا".



وأشارت "20 مينيت" أنه بعد هذه الأحداث، ظهرت فكرة يوم احتجاج سنوي أيضًا في أوروبا، وتم إقرارها في مؤتمر الأممية الاشتراكية الثانية في عام 1889 في باريس.



أما في فرنسا، قالت الإذاعة الفرنسية، أنه في الأول من مايو عام 1890 في فرنسا، طالب العمال آنذاك بالعمل لمدة ثماني ساعات في اليوم، والذي يرمز إليه بارتداء مثلث أحمر في العروة، كما هو الحال في الولايات المتحدة، إلا أن الاحتجاجات تخللتها أعمال عنف".



ولفتت الإذاعة الفرنسية، أن أحداث احتجاجات عام 1890 تتشابه مع ما يحدث هذه الأيام في فرنسا تكرر مايو عام 1891 في مدينة "لونور"، وفي باريس في مايو عام 1906، وتسببت تلك الاحتجاجات في تأسيس وزارة العمل الفرنسية، إلا أنه تم الحصول على يوم الثماني ساعات في فرنسا في عام 1919 .



وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أنه خلال فترة الاحتلال البريطاني لفرنسا، حاولت حكومة فيشي بعد ذلك استعادة يوم 1 مايو، من خلال تحويله إلى "يوم العمل والوفاق الاجتماعي"، حتى أصبح يوم عطلة بدون خصمه الراتب من عام 1942.



وبعد تحرير فرنسا، اعترفت الحكومة رسميًا بشخصية عيد العمال في 26 أبريل 1946، وأصبح يوم عطلة رسمية وعطلة في عام 1948.



ويتم الاحتفال بعيد العمال في جميع أنحاء العالم، مثل اليابان وجنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية، كما إنه يوم عطلة رسمية في جميع دول أوروبا الغربية، باستثناء سويسرا وهولندا. فيما اختارت المملكة المتحدة أول يوم اثنين من شهر مايو، واختارت الولايات المتحدة وكندا أول يوم اثنين من شهر سبتمبر.