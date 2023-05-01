علقت الإعلامية لميس الحديدي، على فيلم "كيلوبترا"، الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية.

وأنتقدت خلال برنامج"كلمة أخيرة"، عبر قناة "ONE”، تقديم منصة نتفلكس لفيلم وثائقي يظهر الملكة كليوبترا ببشرة سمراء اللون؛ متابعة: "القضية ليست لون بشرتها إذا كانت بيضاء أو سمراء؛ ولكن القضية هي أن هناك من يريد أن يغتصب حضارتنا المصرية وينسبها لحضارات أخرى".

وتابعت: "الحضارات الأخرى نحترمها ولها وزن، وثقل، وقامت بأعمال فنية عالمية؛ ولكن نحن لنا حضارتنا المصرية حتى لو دخلت عليها حضارات أخرى".

ويذكر أن أعلنت القناة الوثائقية، بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة، عقب عرض منصة نيتفليكس فيلم لكليوباترا وأعتبره البعض أنه تشويهًا للحضارة المصرية.