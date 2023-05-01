قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن إجمالي شحنات القمح التي تم توريدها إلى الآن بلغت؛ «400» ألف طن، مشيرا إلى إقبال المزارعين على عمليات التوريد بصورة ملحوظة، لا سيما عقب زيادة سعر الإردب إلى 1500 جنيه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساحة حرة» المذاع عبر شاشة قناة «الحدث اليوم» مساء السبت، أن كمية القمح الموردة لا تتخطى «10 %» من إجمالي المستهدف، مشيرا إلى بدء موسم الحصاد عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، حيث لا يزال الموسم في بداية أيامه الأول.

وتوقع نقيب الفلاحين؛ أن تصل إنتاجية العام الحالي مع حلول الشهر المقبل إلى رقم غير مسبوق، موضحا أن إنتاجية الفدان الواحد خلال أيام الحصاد الأولى؛ لا تقل عن 24 إردبا؛ وذلك بفضل زراعة أصناف التقاوي الجديدة على مساحة زراعية واسعة تخطىت2 مليون فدان.

وأشاد خلال حديثه بقرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين؛ بشأن استيراد الأرز الهندي وطرحه بالأسواق المصرية مقابل عشرين جنيها نظير الكيلو، مؤكدا أن القرار يقطع الطريق أمام التجار ومحتكري السوق، معقبا: «المحتكرين هيضطروا يبيعوا الأرز بأرخص من سعر الشراء، والدولة تعمل على خلق استقرار في السوق».

وأوضح أن الأرز المحلي؛ يباع في الأسواق بأسعار مرتفعة للغاية تدر مكاسب خيالية لأصحابها، مؤكدا أن الاستيراد لا يمثل أي ضرر على الفلاح.

وأضاف أن العجز النسبي المتمثل في نقص اللحوم الحمراء؛ يغطيه كميات كبيرة من اللحوم السودانية وكذلك الحية، ناصحًا المواطنين: «محدش يجري يشتري بأسعار عالية، ومتوقع انخفاض كبير في أسعار اللحوم الحمراء؛ بسبب انخفاض أسعار الدواجن الذي بالتبعية يقلل من أسعار اللحوم.».