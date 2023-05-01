 زيلينسكي يبحث مع ماكرون حزمة أسلحة جديدة ويعرب عن شكره للحلفاء - بوابة الشروق
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زيلينسكي يبحث مع ماكرون حزمة أسلحة جديدة ويعرب عن شكره للحلفاء

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 1:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 1:02 ص

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن حزمة أسلحة جديدة.

وأكد في كلمة الفيديو التي ألقاها مساء اليوم للأمة "من المهم للغاية أن تتلقى روسيا إشارات أقوى على أن العالم لن يغفر إرهاب روسيا". وقال إنه يجب على أوكرانيا وشركائها أن يتحركوا بأكبر قدر من الوحدة والعدالة "من أجل حماية قيمنا المشتركة" وتجنب إطالة الحرب.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكر بلاده للحلفاء الدوليين على أسلحتهم وأموالهم وغيرها من سبل الدعم في حربها ضد القوات الروسية.

وشكر زيلينسكي الدنمارك على مدافع هاوتزر وسلوفينيا على المركبات المدرعة وإسبانيا على الدبابات وألمانيا على التسليم المخطط له لمزيد من المركبات المدرعة والقنابل.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستحصل على 25ر1 مليار دولار من الولايات المتحدة لدعم ميزانيتها. وتستعد هولندا لتدريب الجنود الأوكرانيين على أنظمة أسلحة حديثة، كما تتولى كرواتيا استقبال جنود مصابين لعلاجهم، في حين أكدت إيطاليا استعدادها للمساعدة في إعادة بناء الأجزاء المتضررة من أوكرانيا.

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