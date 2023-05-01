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رئيس الوزراء الباكستانى يعرب عن رضاه إزاء إنتاج البلاد لمحصول فياسى من القمح

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف
د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 2:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 2:38 ص

أشاد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بإنتاج محصول قياسي من القمح بلغ 5ر27 مليون طن مترى ، مشيرا إلى أن هذه النتيجة جاءت بفضل جهود الحكومة والقرارات التي اتخذت في الوقت المناسب وتوفير بذورة ذات جودة عالية والأسمدة.

وأعرب رئيس الوززراء عن سعادته بالرقم القياسي من المحصول والذي فاق حصيلة إنتاج باكستان في الأعوام العشرة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية عن الجناح الإعلامي بمكتب رئيس الوزراء قوله في بيان صحفي إن هذه الإشادة جاءت خلال اجتماع ترأسه شهباز شريف لمراجعة حملة مشتريات القمح بمختلف أنحاء باكستان على المستوى الرسمي.

وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من الأمطار الغزيرة التي هطلت العام الماضي والفيضانات التي نتجت عنها، فإن إنتاج محصول وفير من القمح كان نتيجة لقرارت الحكومة الحالية التي كانت تتخذ في الوقت المناسب وأيضا بسبب الحكم الرشيد.

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