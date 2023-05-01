 أوقاف بورسعيد: نوفر أقل سعر صك أضحية في مصر - بوابة الشروق
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أوقاف بورسعيد: نوفر أقل سعر صك أضحية في مصر

محسن عشري :
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 10:02 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 10:02 م

أعلن الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، عن توافر صكوك الأضحية، وذلك بأقل سعر في الدولة.

وأوضح وكيل وزارة أوقاف بورسعيد، أن حجز صك الأضحية يكون بدون أي رسوم إدارية، مؤكدًا أن صكوك لحوم الأضاحي تصل إلى مستحقيها في جميع أنحاء الجمهورية: "نصل إلى المستحقين في كل مكان بمصر".

وأشار الشيخ جمال عواد، إلى أن حجز صك الأضحية يتم من خلال الرقم ٠١٠٦٧٤١٣٣٤٦، مشيرًا الي أن هناك فريق عمل يصل إلى الفقراء في كل مكان، مضيفًا أن قيمة الصك في الأضاحي السودانية 2500 جنيه، لكن قيمة الصك بالأضاحي البلدية 4000 جنيه.

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