الناخبون في أوزبكستان يصوتون لصالح إقرار دستور جديد

صوت المواطنون في أوزبكستان لصالح إقرار دستور جديد، وفقا لما أظهرته إحصاءات رسمية، حيث صوت أكثر من 90% لصالح الدستور الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الأوزبكستانية عن رئيس اللجنة الانتخابية زين الدين نظام خوجاييف القول، اليوم الاثنين، إن 90.21% صوتوا لصالح الدستور الجديد.

وينظر للتعديل الدستوري على أنه يهدف بصورة أساسية لتمديد فترة رئاسة شوكت ميرضيايف.

ووفقا لنظام خوجاييف فإن حجم المشاركة في الانتخابات بلغ 84.54%، مما يعني أن 16.7 مليون مواطن شاركوا في الانتخابات.

وقد صدق مجلسا البرلمان بالفعل على الدستور الجديد.

وينص الدستور الجديد على خفض عدد نواب مجلسي البرلمان من 100 إلى 65 نائبا. كما أنه يمدد فترة ولاية الرئيس من خمسة إلى سبعة أعوام، بالإضافة لذلك فإنه يلغي عقوبة الإعدام.

ويشار إلى أنه يمكن أيضا للرئيس أن يحكم فترتين فقط. مع ذلك، فإن ميرضيايف، الذي يتولى منصب الرئيس منذ عام 2016، يمكنه أن يترشح في الانتخابات المقبلة في عام 2026، حيث أنه لن يتم احتساب الفترتين السابقتين بسبب التعديل الدستوري.