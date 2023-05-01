طريق الأهلي لنهائي كأس مصر في قرعة الموسم الجديد

أجرى اتحاد الكرة اليوم الإثنين، قرعة منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2022/2023.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة للنادي الأهلي حامل اللقب النسخة الأخيرة من الكأس بهذا الدور، حيث سيواجه فريق منتخب السويس.

وتبدأ مباريات دور الـ32 من البطولة خلال الفترة من يوم 6 حتى 17 مايو الجاري، على أن يعلن اتحاد الكرة المواعيد كاملة غدًا الثلاثاء، وستلعب المباريات على ملاعب فرق الدوري الممتاز.

وللنظر إلى مشوار الأهلي نحو المباراة النهائية سيكون صعبا إلى حد ما، حيث في حال فوز الأهلي على منتخب السويس، سيواجه الفائز من مواجهة المصري وبترول أسيوط.

وحال نجاح الأهلي في تخطي المصري، ستكون هناك احتمالية لمواجهة بيراميدز بالدور ربع النهائي من الكأس، حال نجاح الأخير في الفوز على راية بدور الـ32، وتخطي الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وسكة الحديد في مباراة دور الـ16.

ومن المتوقع أن يواجه الأهلي حال استكمال مشوار بالبطولة أحد الفرق الإسماعيلي، فيوتشر، سموحة بالدور نصف النهائي حال نجاح أحد تلك الفرق في الوصول للدور قبل النهائي من كأس مصر.