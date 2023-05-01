الهند: توقعات بصدور مشروع قانون تكنولوجيا المعلومات الجديد بحلول أواخر يوليو

من المتوقع أن تصدر الهند المسودة الأولى لـ "قانون الهند الرقمية" الجديد، بحلول أواخر يوليو أو مطلع أغسطس، بحسب ما نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" عن مسئول حكومي لم تسمه.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن "قانون الهند الرقمية" يستهدف حل محل "قانون تكنولوجيا المعلومات"، الساري في البلاد منذ 23 عاما.

ومن المرجح أن تبدأ الحكومة في إجراء المشاورات السابقة لطرح مسودة القانون، في الأسبوع الأول من مايو، حيث من الممكن أن يقوم المحامون ومستشارو السياسة العامة وغيرهم من الخبراء، بتقديم آرائهم، بحسب ما أوردته الصحيفة.

جدير بالذكر أن القانون الجديد قد يسعى إلى الحد من تأثير شركات التكنولوجيا الكبيرة في الهند، ومنعها من سوء استغلال هيمنتها على السوق.