نجاح جهود إندونيسية - أسترالية فى إعادة 11 صيادا تقطعت بهم السبل غربى أستراليا

نجحت جهود مشتركة من جانب وزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك الإندونيسية والسلطات الأسترالية في إعادة 11 صيادا من إندونيسيا تقطعت بهم السبل في جزيرة بيدويل رولي شولز، غربى أستراليا، يوم الجمعة الماضى .

وحوصر الصيادون الـ 11 في إعصار إيلسا وتمكنت السلطات الأسترالية من العثور عليهم من خلال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد .

وأوضح المسؤول في وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية أدين نور الدين، من خلال بيان صدر اليوم أن السبل كانت قد تقطعت بالصيادين الـ 11 وهم على ظهر زورقي صيد إندونيسيين .