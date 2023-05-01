وزيرة الهجرة: نناقش دمج الطلاب العائدين من السودان بمنظومة التعليم المصري

أوضحت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة حاولت التعامل مع المصريين المتواجدين بالسودان بشكل يبعث في داخلهم الطمأنينة، وجعلهم أكثر ثقة في إمكانياتنا بالوصول غليهم وإخراجهم مما هم فيه بغض النظر عما يحدث.

ووجهت خلال لقائها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، التحية للمؤسسات الوطنية وذلك بعد التعامل فيما بينهم كوحدة عمل واحدة ولم يكن تنافس بين المؤسسات ولكن كان هناك تكامل في العمل من خلال خلية الأزمة.

واستطردت أن الوزارة حاولت قدر الإمكان بتنظيم عمليات الإجلاء، بشكل سريع بعد تشكيل اللجنة الدائمة التي تشكلت بقرار من الرئيس السيسي، للنظر في الحالة السودانية وفي دمج الطلبة القادمين من السودان.

وأشارت إلى أنه جارٍ العمل بدراسة حقيقية من قبل اللجنة الدائمة ويُنظر فيها المجلس الأعلى للجامعات من الناحية الفنية الخاصة بالتعليم العالي، ليتم أخذ التوصيات الصادرة عنها حتى يتم المساعدة في تطبيقها لصالح الطلبة.

وشددت على أن جزء كبير من الطلبة والذي يتراوح عددهم ما يقرب من 5 آلاف، يدرسون في كليات الطب والعلاج الطبيعي وكليات الهندسة سيتم النظر في كيفية إدماجهم في نظام التعليم المصري عند عودتهم، بعد تغطية النقص في الأوراق الخاصة بهم التي فقدوها في السودان قبل المغادرة.