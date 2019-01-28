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تحرير 530 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

محمد نصار:
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 12:54 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 12:54 م

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم الاثنين، حملة مرورية بمدن سيدي غازي وسيدي سالم وبيلا والحامول، تحت إشراف العميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 530 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات.


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