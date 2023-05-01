البنك المركزي السوداني: انتظام العمل بمعظم الفروع بالولايات ولا تأثير على الودائع

أعلن بنك السودان المركزي انتظام العمل بمعظم فروعه بولايات السودان المختلفة اعتبارا من اليوم الأحد ، كما باشرت فروع المصارف التجارية بتلك الولايات تقديم خدماتها المصرفية بما في ذلك خدمات السحب والإيداع النقدي.

وآفاد البنك المركزى عبر بيان توضيحى " اليوم الأحد أنه كان هناك حريق جزئي ومحدود نشب ببنك السودان المركزي - فرع الخرطوم بشارع البلدية قبل ثلاثة أيام وتمت السيطرة عليه، وأحدث أضرار في الكلادن الخارجي للمبنى ولم تقع أي أضرار كبيرة تذكر والحمدلله"،بحسب وكالة ألأنباء السودانية (سونا).

وطمأن البنك جمهور المودعين وأصحاب الحسابات المصرفية أن أموالهم في الجهاز المصرفي بأمان، و أن ما تم تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر على ودائع الجمهور طرف تلك البنوك.

وأكد البنك أنه يبذل جهوداً مستمرة من أجل عودة جميع الخدمات المصرفية بشكل طبيعي في جميع أرجاء السودان لتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المصرفية عبر وسائل الدفع المختلفة بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني مثل تطبيقات الهاتف الجوال ونقاط البيع والمقاصة الإلكترونية متمنيا ان يعم السلام والامان جميع ارجاء البلاد.