سويسرا: أعمال شغب منعزلة تلقي بظلالها على الاحتجاجات السلمية في عيد العمال

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ألقت تقارير عن أعمال شغب وإلحاق أضرار بالممتلكات في مدينتي بازل وزيورخ بظلالها على الاحتجاجات السلمية في عيد العمال في سويسرا.

وفي زيورخ، ذكرت الشرطة أن العديد من المحتجين حطموا نوافذ بنكين وألقوا أكياس الطلاء والمياه.

ووقعت أعمال الشغب المنعزلة على هامش مظاهرة مصرح بها بمناسبة عيد العمال الدولي شارك فيها نحو 10 آلاف شخص.

وبعد المظاهرة، حاول عدة مئات من المتطرفين اليساريين الاستمرار في التظاهر بدون تصريح، فقامت الشرطة بفرض طوق أمني، ودفعت المتظاهرين إلى ساحة وأحاطت بهم في إجراء يسمى "التطويق".

وفي بازل، حاصرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة المسلحة بمدافع المياه نحو 70 شخصا.

وكانت المجموعة تتظاهر في مقدمة مظاهرة مصرح بها وهم يرتدون أقنعة، حسبما قالت الشرطة. وتحظر القوانين السويسرية ارتداء الأقنعة.

وتظاهر آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء سويسرا بشكل سلمي إلى حد كبير اليوم الإثنين، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين المعاشات والمزيد من المساواة.