قال سهيل العريفي مسؤول تنظيم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، ومدير قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي، إن الفريقين سيصلان إلى الإمارت غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم الجمعة القادمة، على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة كأس السوبر المصري.

وأضاف العريفي في تصريحات تليفزيونية: «أعتقد أن الفرق المصرية تحب الإمارات وشعبها، ونتنظر وصولهما غدًا الثلاثاء، وتم الحجز لهما».

وتابع: «لم يصل لنا أي اعتذار من نادي الزمالك عن الحضور في الموعد المحدد، ولا نتواصل مع الأندية بشكل مباشر».

وأتم: «لم يصلنا أى شيء رسمي بشأن عدم حضور أي نادٍ من الطرفي المباراة، والتذاكر تم بيع معظمها ولا يزال متبقي أعداد قليله سيتم بيعها خلال الساعات القليله المقبلة».