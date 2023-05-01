كشف سبب زيارة ميسي لـ السعودية

حرص أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، على الترحيب بـ ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وعائلته خلال زيارته للمملكة كاشفًا عن سبب الزيارة.

وقال الخطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أرحب بسفير السياحة السعودي ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية.. أهلًا ميسي".

ووصل ليونيل ميسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة الرياض السعودية.

وانتشر مقطع فيديو لوصول ميسي إلى الرياض رفقة زوجته أنطونيلا وأبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حماس الكثير من المشجعين، خاصة أن البرغوث ارتبط كثيرا بالانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال.

وتأتي زيارة ميسي للمملكة عقب توقيعه اتفاقية منذ عدة أشهر لكي يكون سفيرا للسياحة في المملكة العربية السعودية.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد التعاقد، في ظل الأنباء التي تشير إلى رغبة البرغوث في العودة مجددًا لفريقه السابق برشلونة رغم الإغراءات المالية التي تقدم إليه من جانب الهلال السعودي والدوري الأمريكي.