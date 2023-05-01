إزالة 59 حالة تعدِ على الأراضي أملاك الدولة بالقليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عن إزالة 59 حالة تعدِ حتى أمس، وذلك ضمن أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لشن حملة مكبرة على عدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أن الحملة أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدِ نيل على مساحة 247 مترا بمركز ومدينة بنها، بحضور اللواء شريف صلاح نائب مدير أمن القليوبية للأمن العام، ومصطفى حسانين نائب رئيس مدينة بنها.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية نفذت حملات بمراكز القناطر الخيرية، وقليوب، وكفر شكر، وطوخ، والخانكة، وشبين القناطر، والخصوص، وحي شرق شبرا الخيمة، وأسفرت عن إزالة 45 حالة تعدِ على مساحة 21 قيراطا.

وأشار المحافظ، إلى أن وجود متابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن القليوبية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدِ جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها، من خلال الإدارة العامة للأملاك وإرسالها لوزارة التنمية المحلية ومنها إلي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وقال المحافظ، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.