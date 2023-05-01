 جيه بي مورجان ينضم إلى قائمة الراغبين في شراء مصرف فرست ريببليك الأمريكي - بوابة الشروق
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جيه بي مورجان ينضم إلى قائمة الراغبين في شراء مصرف فرست ريببليك الأمريكي

لندن - د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 11:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 11:15 ص

 

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اليوم الاثنين، أن بنوك "جيه بي مورجان" و"بي إن سي فاينانشيال سيرفيسز" و"سيتيزن فاينانشيال جروب" من بين البنوك التي تقدمت بعروض لشراء مصرف "فرست ريببليك" بحلول ظهر أمس الأحد، موعد انتهاء المهلة التي حددتها المؤسسة الاتحادية الأمريكية للتأمين على الودائع "إف دي آي سي".

ومن بين البنوك التي تمت دعوتها أيضا لتقديم عروض، بنك أوف أمريكا و"يو إس بنكورب"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت فاينانشيال تايمز إن الجهات الرقابية كانت قد حددت ظهر الأحد موعدا نهائيا للتقدم بعروض شراء "فرست ريببليك"، الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له، ويتعرض لعمليات سحب ودائع منذ انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيجنيتشر الأمريكيين.

وأفادت مصادر مطلعة على الوضع، للصحيفة البريطانية بأن الجهات الرقابية بقيادة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، تركز على التفاوض من أجل التوصل لاتفاق قبل أن يفتح البنك أبوابه للعمل اليوم الاثنين.


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